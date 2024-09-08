【アズールレーン 7th Anniversary Fes. DAY2 ステージ配信】 9月8日12時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用RPG「アズールレーン」の7周年を記念する配信番組にて新作のグッズ情報が公開された。 アニバーサリーのタイミングに合わせて通販サイト「Yostar OFFICIAL SHOP」で新作グッズが多数登場する。「キアサージ」、「