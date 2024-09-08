実業家の前澤友作氏が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネスレ日本の元代表取締役社長兼CEOである高岡浩三氏に反論した。 【写真】超豪邸!新居はマンションなのに日本庭園がある!! 前澤氏は、ユニクロを運営するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長のインタビュー内容に反論していた。柳井氏は日本テレビの取材に対して、日本が30年間成長していないと指摘し、「知的労働者をもっと入れて、知