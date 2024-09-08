囲碁の国際棋戦「応氏杯世界選手権」の決勝五番勝負第３局が８日、中国・上海で行われ、一力遼棋聖（２７）が、中国の謝科九段（２４）に勝ち、シリーズ３連勝で初優勝を果たした。日本の棋士が主要な国際棋戦で優勝するのは、２００５年に張栩九段（４４）が「ＬＧ杯」（韓国）を制して以来、１９年ぶりの快挙となる。一力棋聖は授賞式の後、報道陣の取材に、「形勢を苦しくしてしまって、途中はかなり厳しいかなと思っていた