パルマでもポジションを掴んだ鈴木の能力が高く評価されている(C)Getty Imagesイングランド国内で、日本人守護神への関心が高まっている。英メディア『United In Focus』がパルマの鈴木彩艶をマンチェスター・ユナイテッドの来年夏での獲得候補に挙げている。同クラブの情報を専門に発信する『United In Focus』は現地時間9月7日、鈴木の特集記事を配信。その中で、「『世界最高の才能の1人』と見られていたザイオン・スズキは