「バドミントン・全日本社会人選手権」（８日、鳥取市民体育館エネトピアアリーナ）“ワタガシペア”で東京、パリ五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大（２７）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝と新たに混合ダブルスを組んだ田口真彩（１８）が、女子ダブルスで佐藤灯（２３）＝ともにＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝とのペアで２、３回戦をいずれも２−０で勝ち進んだ。前日は混合で初戦突破、この日も２連勝でスタートと２冠へ弾みをつけた。「緊張