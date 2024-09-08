囲碁の世界メジャー棋戦「第10回応氏杯」決勝五番勝負の第3局が8日、中国・上海で打たれ、日本の一力遼棋聖（27）が中国の謝科（しゃか）九段（24）を破り、第1局から3連勝のストレートでシリーズを制した。【写真】日本囲碁界、中韓に引き離された19年日本を拠点にする棋士のメジャー制覇は、2005年「LG杯」の張栩（ちょうう）九段（44）以来19年ぶり、日本人に限れば1997年「富士通杯」の小林光一九段（71）以来27年ぶりとな