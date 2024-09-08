日本航空（JAL）は、名古屋/中部〜台北/桃園線で季節定期便を10月27日から運航する。火・水・木・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が3時間25分、台北/桃園発が2時間25分。同路線は2020年3月に運休後、約4年7か月ぶりの季節運航の再開となる。■ダイヤJL8671名古屋/中部（12：15）〜台北/桃園（14：40）／火・水・木・土・日JL8670台北/桃園（15：50）〜名古屋/中