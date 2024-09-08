JCB（ジェーシービー）は、「JCBのタッチ決済で東急線に乗ろう！50％OFFキャンペーン」を8月29日から9月19日まで実施している。タッチ決済対応マークのあるJCBカードもしくはApple Pay対応のiPhoneやApple Watchなどで、東急線の専用改札（Q SKIP対応改札）にかざして乗車すると、通常運賃から50％を割り引く。割引上限はカード1枚あたり500円。対象路線は世田谷線を除く東急の全路線。対象カードは一部カードを除くすべての発行会