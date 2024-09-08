モデルで女優の松島花（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。「台湾バージョン」のウエディングフォトを披露した。松島は「#ウェディングフォト」と真っ赤なドレスに身を包んだショットを披露。「和装に続いて…夫の母が台湾出身なので、3月に祖父のお墓参りで台湾へ行った際に、台湾バージョンの前撮りもしちゃいました」と経緯を記した。台湾バージョンのウエディングショットに「これで和洋中コンプリートです笑」と