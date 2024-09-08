お笑いタレント・だいたひかる（４９）が６日、ブログを更新。不妊治療に使った金額について説明した。「今月はマンションの更新に、駐車場の契約と車の購入でかなりお金を使いますが…人生の中で１番お金を使ったのは、不妊治療で…」と切り出し、「人工授精は当時１．２万円でできましたが、体外受精や顕微授精は毎回、何十万円の世界で…（今は保険適応になり違います！ご安心を）」と説明。「不妊治療のスケジュールに