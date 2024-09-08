9月14日に中京競馬場で行われる阪神ジャンプステークス(JGIII・障3330m)の登録馬は以下の通り。 オメガリッチマン60.0ケンアンビシャス60.0コルドゥーン60.0サペラヴィ60.0ザメイダン60.0ジャディード60.0テイエムタツマキ60.0ネビーイーム60.0ファルヴォーレ60.0プラチナドリーム60.0メイショウハチク60.0レディステディゴー60.0