◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）約５か月ぶりに先発した巨人のメンデス投手が１回をもたず４失点（自責２）の大乱調で、２軍落ちが決まった。これまで日曜に登板を続けてきた菅野智之投手を、１０日からの広島との首位攻防３連戦（マツダ）の初戦にぶつけるためローテを再編。そのために生じた谷間で、「第６の男」としての期待を背負って登板したメンデスだったが、まさかの背信ＫＯとなった。