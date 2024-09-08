◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が、メンデス投手の大乱調を受けて１回途中に緊急登板。それでも５回までの４回２／３を３安打１失点と粘り、試合を立て直した。初回すでに３点を先制され、なおも１死満塁からのリリーフとなったが、この回はＤｅＮＡ京田の犠飛による最少失点に食い止めた。チームにとっては、昨日も４時間４１分の延長１２回の死闘で、７人もの投手をつ