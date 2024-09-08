WILD BLUE 山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向による新ボーイズグループWILD BLUEが７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演。WILD BLUE初パフォーマンスを行い、囲み取材を実施した。【写真】WILD BLUE『マイナビ TGC 2024 A/W』ライブステージの模様8月23日にグループ結成を発表したWILD BLUEは、