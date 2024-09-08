料理が苦手なもす(@mosumanga30)さん。夕方、キッチンに立つもカビた食材を発見したり、炊飯器のスイッチを入れ忘れたり、自己嫌悪で落ち込んでいました。そこへ、みよちゃんがママを呼ぶ声が…。子どもに連れられて向かった隣の部屋で、もすさんは驚きの光景を目にします。今回は、ママは涙すること間違いなしの感動エピソードをご紹介します。 ©mosumanga30 ©mosumanga30 ©mosuman