「日本ハム４−５オリックス」（８日、エスコンフィールド）日本ハムは延長の末、敗戦。連勝は４で止まり、この日勝利した首位ソフトバンクとのゲーム差は８に広がった。新庄監督は「連勝は止まりましたけど、（今カード）２勝１敗で、今の状態なら最低限の勝ちはとれたかな」と３連戦を総括した。３点を追う九回に粘りを見せた。オリックス守護神・マチャドに対し、無死から万波の左翼への二塁打と２四球で満塁とし、水谷