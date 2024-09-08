2023年5月20日、クアッド首脳会合を前に記念写真に納まる（左から）バイデン米大統領、アルバニージー豪首相、岸田文雄首相、モディ印首相＝広島市南区【ニューデリー共同】インド紙ヒンズーは8日、年内にインドで開催される予定だった日米豪印4カ国の協力枠組み「クアッド」首脳会合が、米東部デラウェア州で21日に開かれる見通しになったと報じた。デラウェア州はバイデン米大統領の地元。4カ国の首脳のうちバイデン氏と岸田