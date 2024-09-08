福岡市で開かれた立憲民主党代表選の候補者討論会で発言する（右から）野田元首相、枝野前代表、泉代表、吉田晴美衆院議員＝8日午後立憲民主党は8日、代表選討論会を福岡市で開いた。消費税減税がテーマとなり、野田佳彦元首相（67）と枝野幸男前代表（60）はいずれも否定的な見解を示した上で、所得に応じて給付や控除を実施する「給付付き税額控除」の導入を主張した。泉健太代表（50）と吉田晴美衆院議員（52）は物価高対策の