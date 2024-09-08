8日、都内で行われたタレント・藤本美貴（39）の自著「ミキティ語録」（CCCメディアハウス刊）の発売記念イベントでは、フリーアナウンサーの中村仁美（45）もプライベートについて赤裸々に語った。この記事の写真を見るイヤな家事について、藤本が布団カバーの使用をやめたと明かすと、中村アナは夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（56）について、「夫の布団カバーは、あごの部分の所だけ色が変わっていたんですよ。茶色