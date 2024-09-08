GTVニュース パリ・パラリンピック競泳の女子２００メートル個人メドレー決勝が８日未明、行われ、群馬県前橋市出身で上武大学の由井真緒里がメダル獲得を目指し、決勝レースに挑みました。 女子２００メートル個人メドレーの予選を全体５位で突破した上武大学の由井。由井は第２レーンからスタートしました。 最初のバタフライ。中国の２選手が抜け出す中、由井は最後方