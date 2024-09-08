福岡県警城南署は8日、福岡市城南区東油山5丁目の個人宅固定電話に同日午後2時10分ごろ、通信事業者を名乗る男から「電話料金の未納があります」などという不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。