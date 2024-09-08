【東海大相模―白山】５回、７点目のスクイズを決める東海大相模・岡山＝サーティーフォー保土ケ谷神奈川県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）第２日は８日、サーティーフォー保土ケ谷球場など１３会場で２回戦２５試合が行われ、今夏の全国選手権大会ベスト８の東海大相模は９―２の七回コールドで白山に快勝した。夏準優勝の横浜、ベスト４の武相、向上も３回戦進出を決めた。三浦学苑は夏ベスト８の桐