女優の江口のりこが、9日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演する。江口のりこ(左)と高橋藍選手19歳で上京し「家賃2万6千円」「女性限定の木造アパート」に住んでいたという江口の下積み時代や、16歳の頃アルバイト先で起こった初々しいロマンスまで、波瀾万丈な江口の若かりし日に注目していく。さらに、スタジオには松尾諭が登場。江口の俳優仲間であり、現在では共演する舞台で「