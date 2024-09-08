メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊明市で母子4人が殺害された未解決の事件から20年となるのを前に、遺族らが情報提供を呼びかけました。 2004年9月9日、豊明市沓掛町で加藤利代さん（当時38歳）と子ども3人が殺害され、自宅が放火された事件では、これまでにのべ5万5千人の捜査員が動員されましたが、解決に至っていません。 発生から20年となるのを前に8日、現場近くの施設で遺族や警察官らおよそ40人がチラシを配