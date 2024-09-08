上川陽子外務大臣が、８日、自民党総裁選への出馬の意欲を表明してから初めて県内を訪れ、推薦人の確保に関して「あと一歩」と話しました。上川大臣は８日午後、静岡市内を訪れ、自民党県連の県議らが立ち上げた有志の会による激励会に出席しました。会には、県議や静岡市議らおよそ40人が参加し、上川大臣は、推薦人の状況について次のように話しました。（上川外相）「あと一歩であります。あと一歩であります。推薦人の方も“チ