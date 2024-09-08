ギャルメディア『nuts』のモデルを務める“せいせい”こと田向星華が、5日までに自身のエックスを更新。自撮りショットを披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】大人気ギャルモデル・せいせい、すっぴんを披露大胆な“グラビア”も（19枚）普段からエックスやインスタグラムにて、グラビアのオフショットや、水着姿、スタイル抜群の私服姿を披露している田向。今回は「ゆってぃーって言われがち」とつづり、ヘアバ