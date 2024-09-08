男子バレーボール日本代表の高橋藍が8日、自身のインスタグラムを更新。イケメン人気俳優との2ショットを披露するとファンから多数の反響が寄せられた。【写真】高橋藍、イケメン人気俳優との2ショットフランスのファッションブランド「Dior（ディオール）」のブランドアンバサダーに就任している高橋は、「Diorアンバサダーの横浜流星さんと一緒に撮っていただきました！」とつづり、横浜との2ショットを披露。高橋はパープル