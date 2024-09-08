気象台は、午後7時8分に、洪水警報を矢吹町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・矢吹町に発表中通りでは、8日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■矢吹町□洪水警報【発表】8日夜遅くにかけて警戒