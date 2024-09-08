神奈川県川崎市のイオンスタイル新百合ヶ丘「＠FROZEN」に密着取材。 この秋、誰が何の理由で買っていくのか徹底調査しました。神奈川県川崎市の「イオンスタイル新百合ヶ丘」。通常の冷凍食品売り場に加え、2024年5月、新たに冷凍食品専門店「＠FROZEN」をオープン。空前の冷凍食品ブームに伴い、1500種類以上の冷凍食品を販売しています。20代「今日はチーズタッカルビを買ったんですけど、これで十分1食になるなという量で