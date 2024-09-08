ミュージカル『三銃士』の公開ゲネプロが8日に東京・日生劇場で行われ、坂本昌行、末澤誠也(Aぇ! group)、屋比久知奈、上口耕平、原田優一、上山竜治、シルビア・グラブ、今井清隆、フィリップ・マッキンリー(演出)が取材に応じた。左から坂本昌行、末澤誠也同作は19世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマによる小説のミュージカル作。2004年にチェコで製作された後、2009年に韓国で脚本や楽曲を大幅にリニューアルされ