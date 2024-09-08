強力な毒キノコ、市が注意呼びかけ山梨県甲州市の塩山ふれあいの森総合公園周辺で強力な毒キノコ「カエンタケ」が見つかった。市が除去したが、誤って食べると死に至ることもあるといい、「見つけたら触らずに、市に連絡を」と呼びかけている。市によると、カエンタケは赤やオレンジ色で手の指が地面から出ているような形をしている。触ると皮膚に炎症などを起こすことがあるほか、誤って食べると発熱や嘔吐（おうと）、腹痛な