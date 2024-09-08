8日午後4時50分ごろ、栃木県真岡市下籠谷の野外ライブ会場付近で、複数人の負傷者がいると消防から栃木県警真岡署に連絡があった。署によると、運営スタッフ複数人が何らかの原因で負傷したが、命に別条はないという。落雷があったという情報もあり、関連を調べている。「ベリテンライブ2024 Special」の公式ホームページ署によると、現場の井頭公園では8日午前10時からの予定で野外ライブ「ベリテンライブ2024 Special」が開