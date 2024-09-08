テレビ東京は9日、『THEワールド・バイヤー対決旅』(20:00〜)を放送する。『THEワールド・バイヤー対決旅』同番組は、さらば青春の光・森田哲也、相席スタート・山添寛、小倉優子をスタジオゲストに迎え、海外旅行で誰もが一度は思ったことがある「コレ日本で売れるんじゃね!?」を実際にやってみる、海外でガチの買い付け＆フリマサイト出品でいくら稼げるかを競う対決旅番。番組では、タイ・メキシコ・トルコの3カ国にそれぞれ向