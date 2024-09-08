8日、中京競馬場12Rで行われた3歳上1勝クラス(3歳上・1勝クラス・ダ1400m)で、2番人気ストレングス(牡3、栗東・寺島良厩舎)が第1着となり、松山弘平騎手(栗東・フリー)は、史上31人目・現役15人目のJRA通算1,200勝を達成した。 松山弘平騎手は1990年生まれ。2020年の3冠牝馬デアリングタクトなどとのコンビで重賞64勝(中央46勝、地方18勝)を挙げている。昨年は優秀騎手賞、フェアプレー賞、MVJを受賞した。 【松