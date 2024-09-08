秋の全国交通安全運動を前に、お笑いコンビ・インポッシブルが警視庁の交通安全イベントに登場し、自転車のヘルメット着用の重要性を呼びかけました。会場全員「自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶろう！」きょう（8日）午後、東京・練馬区で行われた警視庁の交通安全イベントにお笑いコンビ・インポッシブルがゲストとして登場。会場に訪れた子どもたちや高齢者など、およそ550人を前にヘルメット着用の重要性などを呼びかけま