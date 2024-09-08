「大相撲秋場所・初日」（８日、両国国技館）１０勝で１場所での大関復帰を目指す関脇貴景勝（常磐山）は、御嶽海に寄り切りで敗れ、黒星発進となった。立ち合いは頭から鋭く当たったが、御嶽海に右を差され、こらえきれずに土俵を割った。「自分の相撲を取ろうと（思っていた）。（相手のうまさに屈した？）そうですね。（夏巡業を全休したことによる相撲勘への影響は）関係ない」とうつむき、「明日集中してやるだけ」と言