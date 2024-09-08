立川は後半途中から出場し、公式戦では初めてとなるFBでプレーした(C)産経新聞社9月7日に熊谷ラグビー場で行われたパシフィックネーションズカップでアメリカ代表（世界ランキング19位）と対戦したラグビー日本代表（同14位、以下ジャパン）は41-24で勝利し、グループステージの1位通過を決めた。両チームの対戦は5年ぶりで、通算対戦成績はジャパンの11勝13敗1分となり、対アメリカ戦の連勝を3に伸ばした。【関連記事】「超速ラ