女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が８日に自身のＳＮＳを更新し、“変顔”ショットを公開した。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「じゃんちゅーぶ岡田紗佳のドＳ麻雀やったろか！」で、お笑いコンビ「シモリュウ」とチーム「東京青サソリ隊」を結成した岡田。この日、インスタグラムで「三人でこの変顔で写真撮ろう！って言ってあとでフォルダー見たら私しかやってませんでした。」と明かし、岡田のみが変顔をしている３ショ