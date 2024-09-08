◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）７日に１軍に合流し、同日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の９回に同点打を放った中山礼都内野手が「７番・遊撃」でスタメン出場し、２安打とマルチヒットで起用にこたえた。４回の第２打席、ＤｅＮＡの先発・吉野光樹投手に対し、前を打つ秋広優人内野手が遊撃内野安打で出塁すると、中山は右前打で続き、２死一、二塁とチャンスを広げた。さらに９回２死の第４