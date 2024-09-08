「川口市営第９回１節」（９日開幕、川口）８月２３日に７８歳を迎えた“スーパー後期高齢者”の鈴木章夫＝浜松・２期＝が川口に今年４回目の参戦。直近２回は７月が２５２３着、８月が４、４、２、３着で、川口とは相性がいい。７８歳初戦の前節・伊勢崎は４日間とも苦手の湿走路で７、３、７、４着だったが、川口の良走路なら最年長勝利記録更新は十分にある。「前節の伊勢崎は合わなかったですね。その前の川口はボチボ