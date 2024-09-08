菅義偉前首相（75）は8日、自民党総裁選（12日告示、27日投開票）に出馬を表明した小泉進次郎元環境相（43）の横浜市中区での街頭演説に駆けつけ、支援を呼びかけた。【写真まとめ】出馬する?しない?自民党総裁選「候補者」たち衆院神奈川2区選出の菅氏はJR桜木町駅前でマイクを握り、「なんとしても今回の総裁選、小泉氏に日本のかじ取りを任せたい。そんな思いで皆さんと一緒になって応援をさせていただいている」と述べ