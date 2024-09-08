Patchstackは9月5日(現地時間)、「Critical Account Takeover in LiteSpeed Cache Plugin - Patchstack」において、WordPressの人気のプラグイン「LiteSpeed Cache」に重大な脆弱性が存在すると報じた。この脆弱性を悪用されると、認証していない第三者に機密情報を窃取され、認証をバイパスされる可能性がある。なお、LiteSpeed Cacheは2024年8月21日にも緊急(Critical)の脆弱性が存在すると報告され、アップデートを公開している