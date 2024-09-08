◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽決勝日本―台湾（８日・天母野球場）侍ジャパンＵ１８は決勝・台湾戦のスタメンを発表。先発は報徳学園のエース右腕・今朝丸裕喜で、熊谷俊乃介捕手（関東第一）とバッテリーを組む。２次リーグ韓国戦（新荘）で先制点を許した６回、２死一、二塁から３番手で登板し、次打者を空振り三振に斬る好リリーフを見せていた。ここまでの５試合全てでＤＨとして出場していた桜井椿稀（鶴岡東