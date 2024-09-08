8日、水沢競馬場で行われた第42回ビギナーズC(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、2番手から先頭に立って押し切った岩本怜騎手騎乗の5番人気ラポジート(牝2、岩手・三野宮通厩舎)が、6番人気ポマイカイ(牡2、岩手・菅原勲厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分30秒1(稍重)。 さらに3馬身差の3着に7番人気ピカンチフラワー(牝2、岩手・板垣吉則厩舎)が入った。なお、1番人気サンカリプソ(