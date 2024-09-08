柔道の全日本ジュニア体重別選手権最終日は８日、群馬・高崎アリーナで男子７階級が行われ、６０キロ級は福田大和（天理大）が３連覇を果たした。９０キロ級は川端倖明（国士舘大）が２連覇。７３キロ級は竹市裕亮（国士舘大）が、決勝で３連覇を狙った木原慧登（東海大）を破って優勝。６６キロ級は高校総体覇者の福地駿多朗（東京・修徳高）が制した。