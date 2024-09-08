【「寿司ガキ」第7話】 9月8日 公開 マンガ「寿司ガキ」の第7話が本日9月8日に「カドコミ」および「ニコニコ漫画」にて開された。 本作はichika氏によるお寿司コメディ。お寿司好きな女の子とお兄さんによる小粋なトークとお寿司にまつわるエピソードが展開される。SNSのXにて話題となった作品で、不定期に更新が行われており、今回およそ4カ月ぶりの最新話が公開