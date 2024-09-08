岡山県備前市出身の小説家・小手鞠（こでまり）るいさんの作家人生をたどる特別展が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】備前市出身の小説家・小手鞠るいさんの作家人生をたどる特別展作品約130冊や愛用品などを展示【岡山】 備前市出身で現在はニューヨークに住む小手鞠るいさん。会場には、小説やエッセイなどの作品約130冊のほか、執筆の資料や愛用品などが展示されていて、小手鞠さんの40年間の執筆の歩