西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（62）が自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。プロ野球では避けて通れない戦力外通告で経験した辛い思い出を明かした。現役時代は進退を自分で決められる立場だった伊東氏だが、指導者になると違った立場で「戦力外通告」の厳しさに直面する。来季のチーム編成が動き出す秋になると球団から戦力外通告“候補”の名簿が回ってくるという。伊東氏が「これまで経験して一番
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