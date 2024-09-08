日本には四季があり、その季節ごとのお酒の楽しみかたがあるのが、本当に素晴らしいところですよね。近年はなんだか日本が熱帯化しており、春や秋があっという間に終わってしまうという傾向にあって、夏好きの僕としてはむしろ、逆に嬉しいくらい。昨今の気候を鑑みますと、5〜10月を「夏」と仮定していいと思うのですが、その間なんと6カ月。年の半分は夏であるというのが（あくまで僕の住む東京の気候が基準だけど）、現在