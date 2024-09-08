女子マラソン（視覚障害T12）ゴールした道下美里（左）＝パリ（共同）パリ・パラリンピック最終日（8日）陸上マラソンの視覚障害T12で前回優勝の女子の道下美里（三井住友海上）が銅メダルを獲得した。4番目にゴールしたが、3着のスペイン選手が失格になり、繰り上がった。男子の堀越信司（NTT西日本）は7位、和田伸也（長瀬産業）は9位。車いすT54では男子の鈴木朋樹（トヨタ自動車）が銅メダル。女子の土田和歌子（ウィルレ